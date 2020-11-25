Karaman'daki kazılarda Roma dönemine ait sarnıç ve kale surları ortaya çıkarıldı

AA

Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığınca, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında, Ermenek'teki Sbide (Yukarıçağlar köyü),Eirenopolis (Çatalbadem köyü) ve Philadelphia (Gökçeseki köyü) antik kentlerindeki kültür varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

Söz konusu antik kentlerde 28 Eylül'de başlayan, 15 kişilik uzman ekip ve yaklaşık 60 işçi ile yürütülen arkeolojik kazıların, 7 Aralık'a kadar devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

Kazılarda Sbide'de kenti çevreleyen surun kalıntılarına rastlandı. Kentin doğu kapısı ile kapının iki yanındaki kule yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Özenli işçiliğiyle ön plana çıkan sur kalıntılarının Roma dönemine ait olduğu kaydedildi. Kentte ayrıca nekropolis içerisindeki kaya mezarlarının temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Eirenopolis Antik Kenti'nin nekropolisinin yamaçlarında yapılan kazılarda ise Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu düşünülen sağlam durumdaki bir sarnıç ile çeşitli yapılara ait duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Philadelphia Antik Kenti'ndeki kazılarda da kentin nekropolisinde yoğunlaştı. Nekropolis içerisindeki kaya mezarları ile tespit edilen bazı yapılardaki temizlik amaçlı kazılar devam ediyor.

- "Ermenek ve Karaman turizmine katkıda bulunacağını düşünüyoruz"

KMÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın, AA muhabirine, Ermenek bölgesinde gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen onlarca antik yerleşim yerinin bulunduğunu söyledi.

Tarihte bölgede birçok antik kentin isminin geçtiğini fakat buraların tam olarak yerinin bilinmediğini ifade eden Aşkın, "Buraları ortaya çıkarmak için ilk etapta Sbide, Eirenopolis ve Philadelphia'da kazı çalışması başlattık. Buralar tarihte ismi olan fakat tam olarak bilinen yerler değil. Daha önce arkeolojik bir çalışma yapılmamış." diye konuştu.

Çalışmaların kent içlerinde ve nekropollerinde sürdürüldüğünü aktaran Aşkın, şunları kaydetti:

"Nekropollerdeki çok sayıda mezar ortaya çıkarılıp temizleniyor. Bunların yanında kentlerde bulunan bazı yapılar da ortaya çıkarıldı. Sbide Antik Kenti'nde yaptığımız çalışmalarda sur duvarlarıyla karşılaştık. Bu surlardan kentin güçlü bir savunma sistemine sahip olduğunu görmüş olduk. Kentin kuzey tarafında sur yapıları ve buradaki kapının yanlarında kule yapılarıyla karşılaştık. Bu sur yapıları mimari olarak özellikli yapılar. Bölgede sur yapılarıyla çok fazla karşılaşılmıyor. Bu da bölgenin, kentin önemini ortaya koymaktadır. Bu surların Roma dönemine ait olduğunu değerlendirmekteyiz. 1700-1800 yıl öncesine ait diyebiliriz. Eirenopolis'te bir sarnıçla karşılaştık. 4 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde. Kemerli ve tonozlu bir üst yapıya sahip. Üzeri kapalı. İçine merdivenle giriliyor. Giriş kapısının üzerinde bir kristogram yer alıyor. Bu, binanın Erken Hristiyanlık döneminde yapıldığını gösteriyor."

Bölge hakkında çok fazlı bilgiye sahip olmadıklarını fakat ilk bulguların heyecan verici olduğunu dile getiren Aşkın, "Yaptığımız çalışmaların Ermenek ve Karaman turizmine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan İsaura'nın bu dağlık bölgesinde önemli bilimsel verilere ulaşacağımızı değerlendirmekteyiz. Kazılarımız daha çok yeni. İnşallah bölgenin bilinmeyenlerini ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.