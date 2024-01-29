Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
Karaman'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, silah ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda R.C. gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör, 2 av tüfeği dürbünü ve 245 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.