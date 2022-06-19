Pencereden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karaman'da Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fadime Ünüvar, mutfakta yemek yaparken salonda oynayan oğlu Kuzey Ünüvar (5) sinekliği kapalı pencereden dışarı bakmak istedi.

Sinekliğin açılmasıyla dengesini kaybeden çocuk, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

* Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.