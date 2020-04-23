Alınan bilgiye göre, Görmeli köyünde yalnız yaşayan Şerife Vanlı'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Ermenek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evden çıkamayan Vanlı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.