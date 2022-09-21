Karaköy'deki yarım asırlık otopark kapanıyor

Karaköy'de bulunan 46 yıllık katlı otoparkın 25 Eylül Pazar günü itibariyle artık hizmet vermeyeceği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak binanın altında yer alan işletmelerden de kimi yeni yer arıyor, kimi de taşınma telaşında.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oybirliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan Karaköy Katlı Otoparkı yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verilmişti. Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen sona gelindi. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otoparkın, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibariyle işletmeye kapatılacağı öğrenildi. Otopark altında yer alan işletmeler de, yeni yerlerini arıyor. Otoparkı kullananlar da Karaköy'ün park sorunundan şikayetçi. İşletme sahibi Murat Güllü, dükkanlardan çıkış sürecinin İBB ile karşılıklı anlaşarak olduğunu söyledi.
"YENİ TUTACAK YER YOK; BU KADAR ARABA NEREYE PARK EDECEK"
Katlı otoparkın altında yer alan işletmelerden birinde çalışan Vedat Aksoy, "Biz burada çalışanız ve kötü etkileneceğiz. Çalışacak yer yok, tutacağımız yer de yok. Her şey çok pahalı kiralar yüksek. Daha yer bulamadık. Otopark her zaman doluyor. Bu kadar araba nereye gidecek, nereye park edecek? Dükkanlar kapatılıyor. Yer bulanlar gidiyor, yer bulamayanlar kalıyor" dedi.
"YENİ SÜREÇ NEYİ GETİRECEK GÖRECEĞİZ"
Otoparkın altında bulunan işletme sahibi Murat Güllü de, "Biz buranın ilk kiracısıyız ve ilk gününden beri buradaydık. Üzülüyoruz çünkü bir miras, kentin hafızasında bir yer. Pazartesi sabahı itibariyle diğer dükkan devreye girmiş olacak. Karaköy her zaman kalabalıktı, yine kalabalık olacak. Cruise gemileri ile daha da kalabalık hale geldi. Burası çocukluğumuzdan beri kalabalık olan bir yer. Yeni süreç neyi getirecek göreceğiz. Burada otopark yapılacağı söyleniyor. Otoparkın artması iyi mi kötü mü bu da uzmanların cevap vereceği bir şey. Karşılıklı sürelerde pazarlık edildi, anlaşıldı. İBB gelip burada çürük olduğuna dair gelip rapor aldırmış, bize de gelen bilgi bu" diye konuştu.
"TRAFİĞİ KÖTÜ ETKİLER"
Katlı otoparkı her geldiğinde kullandığını söyleyen Şenol Kutluhan da, "Trafiği çok kötü etkiler. Yıkılsa da buraya böyle bir yer lazım. Başka yere yapılacaksa iyi. Yoksa buranın hali çok kötü olur. Park sorunu çok" dedi.
"İSABETLİ BİR YIKIM"
Otoparkı kullanan Mustafa Demir ise, "Yeni bir otopark yapılacaksa daha yerin altına yapılmalı. Burası çok yoğun bir yer. Kesinlikle büyük bir ihtiyaç. Artık bina depreme dayanıklı olmayabilir. İsabetli bir yıkım ama yerine 2 kat kapasiteli bir şey düşünmek lazım. Karaköy trafiğini de çok etkiler, yeni yapılan yer de çok etkiledi. Ben her zaman burada yer bulurdum. Şimdi erken gelmezsem yer bulamıyorum" diye konuştu.
Ercan Çetin de, "Şu vaziyette bile burası yetersiz. Yıkıldığı zamanki durumu düşünemiyorum. Yukarıda olacağına aşağıda bir otoparkın olması daha güzel. Hem görünüş açısından hem de turistlerin en çok rağbet ettiği bir yer" dedi.
MEYDAN İLE BİRLEŞECEK
Yıkımla birlikte Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmişti. 7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.
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