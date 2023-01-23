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İstanbul Karaköy'de değnekçiler kamerada!

İstanbul'da sürücülerin kâbusu olan değnekçiler, son dönemde yine ortaya çıkmaya başladı. Geçen yıl polisin operasyonlarıyla yakalanan değnekçi sayısı 32. Bu yılın ilk 13 gününde ise 11 değnekçi gözaltına alındı. Üstelik bir çoğu mesai sonrası İSPARK alanlarını kullanıyor. HT Yerel Haber Hattı'na mesaj gönderen bir vatandaş, Galata Köprüsü yanındaki Karaköy Balıkçılar Önü İSPARK alanında görüntülediği değnekçilerle ilgili şahit olduklarını anlattı...

Giriş: 23.01.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Karaköy'de değnekçiler kamerada!
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İstanbul'da caddeleri, sokakları ele geçirip, araçlarını yol kenarına park edenlerden para isteyen, para vermeyenlerin araçlarına zarar veren değnekçiler, son dönemde yine ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sık sık denetimler yapılıyor.

GEÇEN YIL 32, BU YIL İLK 13 GÜN 11 KİŞİ YAKALANDI

Geçen yıl ekiplerin Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy ve Tuzla ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 32 değnekçi yakalandı. Bu yılın ilk 13 gününde Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar yakalanan değnekçi sayısı ise 11.

GECE ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUN OLAN NOKTALAR

Denetim ve cezalara rağmen değnekçiliğin devam ettiğini dair mesajlar alıyoruz. Şikâyet konusu yerlerin bazıları yine o operasyonların yapıldığı noktalar. İşte onlardan biri. Hem de şehrin orta yerinde... HT Yerel Haber Hattı'na mesaj gönderen bir vatandaş, çektiği görüntü ile şahit olduğu değnekçileri anlatmış...

KARAKÖY'DE ŞAHİT OLDUKLARINI ANLATTI

"Mesai sonrası değnekçilerin görüldüğü bu İSPARK alanı, Beyoğlu ilçesi Karaköy Balıkçılar Önü. İSPARK personelinin mesaisinin bitmesiyle değnekçiler geliyorlar. Farklı günlerde karşılaştım. 2 değnekçi var. Bende park ettiğimde istediler ama vermedim.

Arabaya göre belirledikleri fiyatla para talep ediyorlar. Alt grup ve eski araçlar için 50-60 lira, üst grup için 200 gibi paralar alındığını gördüm. Üst grup araçlarda 200 lira veren vatandaş para üstü beklerken hiçbir şey alamıyor. Bu memnuniyetsizlik vücut dillerinden anlaşılıyor. Bir saatte 750-1000 lira topluyorlar. Hafta sonu çok çok daha fazlası.

Görüntüde beyaz minibüsü kullanan, park alanından çıkarmaya çalışan değnekçi. İşin kötü yanı bazıları bu değnekçilere arabasını kullandıracak kadar düşüncesiz davranıyor. Ayrıca değnekçilik yapılan yerden birkaç basamak merdiven çıkarak köprüye çıktığınızda zabıta minibüsü var. Her zaman orada bekliyor. Zabıtaya 'Değnekçi var' diyorum, 'Polisi ara' diyorlar. Bu gibi alanlarda denetimin yanı sıra bir vardiya daha koysalar hem vatandaş mağdur olmaz hem işletme kar eder."

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