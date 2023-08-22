Karaismailoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

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Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu Habertürk'te Eren Eğilmez moderatörlüğünde gazeteci Faruk Aksoy ile Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İSTANBUL'UN TÜRKİYE'YE AYAK UYDURMASI GEREKİYORDU"

İstanbul Türkiye'nin kalbi. Ekonomiye, siyasete yön veren bir yer. İmparatorluklara ev sahibi yapmış. Şu anda da ekonomik açıdan, nüfus ve hareketlilik açısından dünyanın belirli ülkelerinden daha fazla ekonomiye, nüfusa sahip bir ilimiz. Buraya ne yapsak yerindedir. Son 22 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye yapılan yatırımlar da ortada. İstanbul da bundan çok faydalandı. İstanbul'da 25 yıldır yapılan müthiş işler vardı. Devam eden işler vardı. Bu şehirde yaşayanların yaşam kalitesinin artması yönünde planlamalar yapılmıştı. Maalesef son 4,5 yılda farklı bir yönetim anlayışı var. Milletimizin takdiridir yeni bir yönetim geldi. Bizler de şehrimizin gelişmesi için hizmetler beklerdik. O hizmetleri alamamanın üzüntüsü var bizde. Bizim zamanımızda İBB okul gibi çalıştı, bu kadrolar Türkiye'ye hizmete devam etti. İstanbul'un büyüyen Türkiye'ye ayak uydurması gerekiyordu. Bunun üzüntüsüyle dertleniyoruz. Hizmet odaklı yönetimin tekrar iş başına gelmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti var. Kayıp yılları ortadan kaldıracak bir yönetim inşallah gelecektir.

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"MASTER PLANLAR YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR"

İstanbul bir cazibe merkezi. Nüfustan ziyade buradaki kitledeki kaliteyi artırmak lazım. Konut, kira sorunları ortaya çıkıyor. Günümüzün vazgeçilmez gündemlerinden bir tanesi deprem. Buradaki hareketlilik artınca ulaşım yatırımların da artırılması gerekiyor. Başlanmış ve bitirilmesi gereken işler var burada. Burada sanayi ne olacak? Kültür ve sosyal yaşam ne olacak? Uzun soluklu master planlar çerçevesinde bu şehir yeniden yapılandırılmalıdır. Bu şehrin dertleriyle dertlenenler tarafından yönetilmesi gerekiyor.

"KANAL İSTANBUL UZUN SOLUKLU PLANIN PARÇASI"

1970 yılında İstanbul'da birinci boğaz köprüsü yapılmıştı. İhtiyaçtan doğmuştu. Bugüne geldiğimizde şehrin ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üç boğaz köprüsü, Avrasya ve Marmaray yapıldı. O kadar eleştirilere konu olan Yavuz Sultan Köprüsü'nden bugün 150 bin araç geçiyor. Kanal İstanbul'da bugün, İstanbul Boğaziçi'nden geçen gemi sayıları hesaplandığında alternatif bir su yolu ve lojistik ihtiyaçtır. Bu küresel lojistik hareketlere yön vermeniz gerekiyor. Marmara Denizi'nde günlerce bekleyen gemiler var. Kanal İstanbul master ve uzun soluklu planın parçasıdır. Boğaz'ı İstanbullulara bırakacaksınız. Geçtiğimiz hafta burada yüzme yarışı yapıldı. İstanbul Boğazı en riskli su yollarından bir tanesi. Bir devletseniz alternatif üretmek zorundasınız. Bunu planladığınızda bu su yolun etrafını da planlayacaksınız. Orada rezerv konut alanları, İstanbul'un deprem gündemi, konut açığını biliyorsunuz. Orada rezerv alanda yaşayacak insan nüfusu bellidir. Kent içindeki yoğun nüfus alanında kentsel dönüşüm yapıldığında açığa çıkacak nüfus oraya aktıralacaktır. Burada bir şehir planlanmıştır. Şehir içerisindeki nüfusun kentsel dönüşümde açığa çıkan nüfusun taşınması için düşünülmüştür.

"İSTANBUL'UN CAZİBESİNE CAZİBE KATACAK YATIRIM"

Bakanlığımızın planlarında acil olarak 1,5 milyon konutun üretilmesi var. Kanal İstanbul yapıldığında planlanacak alandan bahsediyoruz. Dışarıdan bir göç sözkonusu değil. Kent içinden bahsediyoruz. İnşallah burası İstanbul'un cazibesine cazibe katacak yatırım. Kanal İstanbul tek kuruş almadan kendi gelirleriyle oluşacak.

"ÇÖPTEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN BİR DÖNEM"

Belediyeciliğin hizmet işi olduğunu 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanının açtığı zihniyet devrimiyle gördü. 94 öncesinde yine CHP zihniyeti yönetimin, o zamanki çöplerle, Haliç'te çevre kirliliğiyle analın dönemden bir dönüşüm yapıldı. Çöpten elektrik enerjisi üreten bir yönetim. Bazen seçimlerde vatandaşın farklı deneyim istemisi gibi konular gündeme gelebiliyor. Zaman zaman halkın gerçekleri görmesi için böyle dönüşümler önemli oluyor. Şimdi hiçbir zaman vatandaşına, şehre hizmetle gündeme gelemeyen kişilerin olduğunu ve İBB Başkanlığı dışındaki her türlü göreve talip olmuş ve o uğurda çabalayan bir yönetim var şimdi.

"BU ŞEHİR ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ HAK EDİYOR"

Vatandaşın takdirine saygı duyacağız. Onların vaadi vardı, herşey güzel olacak deniyordu. Güzel oldu mu? Asla. Binali Bey'in kazanması için tabii ki çalıştık. İnşallah üzerimize düşen vazife, 25 yıl yaptıklarımızla şehrimiz ne kazandı? O zaman başlayan projeler neden devam etmiyor, vatandaşlarımıza bunu anlatacağız. Projelerimizi vatandaşımızın kararına ve tercihine sunacağız. Bu şehir çok büyük hizmetleri hak ediyor. Sadece İstanbul'da değil büyükşehirlerin hepsinde başarılı olmak için çalışacağız.

"METRO YATIRIMLARIN BİTİRİLMESİ GEREKİYORDU"

İstanbul'a geçmiş dönemde ayrılan bütçelerden daha fazlası verildi. Siz kullandığınız bütçenizin iki katı borçlanma isterseniz tabii ki bunun bir limiti vardır. 2017 yılında yine AK Partili belediye zamanında başlanmış olan metro yatırımları çoktan bitirilmesi gerekiyordu. Kredisi bile başka işlerde harcandığı için kreditörler 'bu parayı nereye harcadınız' diye hesap soruyor bugünkü yetkililerden. Bu şehri rahatlatmak için metroların bitirilmesi lazımdır.

İSTANBUL'DA "U" VE "M" METRO AYRIMI

Şehir için dertlenmeyen birileri top çevirmek, şov yapmak için ortada dolaşırlarsa tabii ki bir faydalı olmaz. Bugüne kadar 600 milyar liraya yakın para aktarılmıştır. Bu para ortada yok, iş de ortada yok. Bu metro yatırımların hepsi biterdi. Şehir 4,5 yılda çok şey kaybetti. Bakanlığımızın işlettiği metro hattına U konuldu. Burada yapılmış hizmete çökme hikâyesi vardı. Burada hizmetin yarışını göstermekti. Bir tarafta çalışmayan yönetim var. Harflere takılmayalım, yapılmış olan hizmete takılalım. Burada İstanbul için olağanüstü işler yapan bir hükümet var. Algıyla günü geçiren bir yönetim var. Harflar kaldırılabilir, konulabilir. Bu sadece M değil ki, tramvaylarda T, Marmaray'da farklı bir simge kullanılıyor.