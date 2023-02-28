Karagümrük nerede, hangi semtte ve başkanı kim? araştırmaları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, artık Karagümrüklü olduğunu ilan etti. Süper Lig takımlarından biri olan Karagümrük, 1926 yılında kuruldu. İşte, Karagümrük hakkında merak edilenler ve Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklaması...