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Karagümrük nerede, hangi semtte? Fatih Karagümrük Spor Kulübü başkanı kimdir?

Karagümrük nerede, hangi semtte? Fatih Karagümrük başkanı kimdir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Karagümrük takımı, Bahçeli'nin açıklamasının ardından gündeme geldi. Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, "Artık Karagümrüklüyüm" ifadelerini kullandı. İşte, Fatih Karagümrük hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 28.02.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Karagümrük nerede, hangi semtte ve başkanı kim? araştırmaları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, artık Karagümrüklü olduğunu ilan etti. Süper Lig takımlarından biri olan Karagümrük, 1926 yılında kuruldu. İşte, Karagümrük hakkında merak edilenler ve Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklaması...

  • "ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

    Devlet Bahçeli: Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır. Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.

    Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. 

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.

  • KARAGÜMRÜK NEREDE, HANGİ SEMTTE?

    1926 yılında kurulan Kırmzı-siyahlı futbol takımı, İsmini İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Karagümrük mahallesinden alır.

  • FATİH KARAGÜMRÜK SK BAŞKANI KİMDİR?

    Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüten Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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