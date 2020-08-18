Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrükspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

BeIN Sports'un haberine göre; Karagümrük, Burnley ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Uzun yıllar Manchester City kalesini koruyan ve 75 kez İngiltere Milli Takımı'nı kalesini koruyan Hart, geçen sezon Burnley'de fazla forma şansı bulamadı.

Son günlerde adı Tottenham'la anılan 33 yaşındaki kalecinin Karagümrük'e transferinin resmileşmesi bekleniyor.