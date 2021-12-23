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Karagümrük - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, henüz 39. dakikada 9 kişi kalan rakibi Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı

23.12.2021 - 09:56 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    F.Bahçe 6 ay önce denenmiş-başarı kazanılmış Belözoğlu modeline döndü. 2021 Mayıs’ında Fenerbahçe gerilerden gelip şampiyonluk yarışına ortak olduğunda plan aynen buydu. Zaten Fenerbahçe’nin Mayıs 2021’de galip bitirdiği Erzurum ve Ankaragücü maçları 11’lerine bakarsanız bire bir aynı ileri altılıyı göreceksiniz. Dün Zeki Murat Göle bence santrada doğruyu yaptı. Elbette 37’nci dakikada 11’e 9’a dönmüş bir maçın teknik analizini yapmak kolay değil.

  • Maçın teknik analizine girmeden, sadece 37 dakikalık oyun anlayışı ve uygulamasıyla da Göle’nin tercihlerinin Fenerbahçe genetiğine daha uygun olduğunu söyleyebilirsiniz: Türkiye’de bir büyük takım sezonun 20-25 maçında önlem almaz, önlem aldırır. Topu rakibine bırakmaz, sahip olur. Çekinik oynamaz, tek planı fırsat kollamak olamaz, sete yerleşip oyunun tonunu belirler. Pereira’nın bir türlü anlamadığı, Zeki Göle’ninse değişmesi gerektiğini fark ettiği konu özetle bu. Fenerbahçe’nin elinde çok yetenekli bir oyuncu havuzu var ve maksat onları bir grup disiplini içinde bir arada sahaya sürmeyi becermek olmalı. Fenerbahçe dünkü maçı kazanamadı, ancak gelecek için Göle’nin takımının Pereira’nın takımından daha fazla umut verdiği kesin.

     

  • ERMAN TOROĞLU

    Dün gece Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra ve maç 1-1'ken birisi bana "İddiaya var mısın?" deseydi, "Bu maç 1-1 bitecek" diye kesinlikle girerdim. Çünkü eğer Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golünü bulamıyorsa ve bu maçtan berabere çıkıyorsan bu Fenerbahçe takımı ölmüş demektir.

  • İkinci yarı topu kanatlara indirdiler. Tamam peki; kenarlarda o topu kimler kullanacak. 25 metrede oynanan maçta Fenerbahçe, Karagümrük'e gol atamadı. Şaka gibi bir şey. Fenerbahçe diye bir takım ortalarda yok. Bir gün birileri meydana çıkarır mı bilmiyorum.

     

  • REHA KAPSAL

    Fenerbahçe, Karagümrük maçına çıkan ilk 11'de orta saha ve hücum hattında 5 tane orta sahada 10 numara profilinde transfer edilen oyuncular vardı. Hatta Valencia bile Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Meksika'da santrfor arkasında 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Bu kadronun çıkması geçen sezonki Emre Belözoğlu zamanındaki 10 maçta alınan 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetteki o iyi giden oyun anlayışının tekrarını bu sene Pereira'ın tercih etmediği oyuncularla sahaya tekrar başarılı olmak için sürülmesi ve böyle bir oyunun tercihindeki en büyük etkendi.

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