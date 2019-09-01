Karadenizli balıkçılar 'vira bismillah' dedi

01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu ve Giresun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.
Her iki ildeki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.
Gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar ilk ağlarda istavrit avladı. Balıkçılar palamut balığından ise umduğunu bulamadı.
Ordu'nun Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük, sezonun iyi geçmesini diledi.
İlk ağlarını attıklarını ve herhangi olumsuz bir durum yaşamadıklarını ifade eden Küçük, bu gece balık avlamak için tüm tayfa çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Küçük, her balık sezonunun palamutla açıldığını ancak bu sezon palamut balığının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Biraz istavrit görünüyor o da ne kadar olur malum, görüntü itibarıyla hamsi sezonuna kadar umutlu değiliz. Tek umudumuz hamsi, palamut çok eksik görünüyor. İnşallah düşündüklerimizin tam tersi olur, vatandaşın da bizim de yüzümüz güler." dedi.
Balıkçılardan Cesur Özdemir ise kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "Şu anda palamut görünmüyor, yok diyebiliriz. İlk ağda istavrit balığı yakaladık, az da olsa bir umut. İstavrit balığının içerisinde hamsi de çıktı, bu da hamsi için gelecekte bir umut. İstavrit ve hamsinin bu sezon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Zorlu bir çalışma ortamları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bazen oluyor az ağ atıyoruz iki saatte bitiyor, bazen dört saate bitiyor, bazen de sabaha kadar çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız sezonu atlatırız." ifadelerini kullandı.
Balıkçılardan Ergin Özdemir ise ilk ağda denizden istavrit geldiğine dikkati çekerek, palamut balığına ise rastlamadıklarını aktardı.
Şakir Aşık da sezonun iyi geçmesini temenni ederek, "İstavrit avladık ama ileride inşallah daha fazla olur. Rızkımızın peşindeyiz, inşallah güzel bir sezon geçiririz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!