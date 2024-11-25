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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karadeniz’de palamut bitti, hamsi tezgahı doldurdu: İşte balık fiyatları... - İş-Yaşam Haberleri

        Karadeniz’de palamut bitti, hamsi tezgahı doldurdu: İşte balık fiyatları...

        Trabzon'da sezonun ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 150 liradan satılan hamsinin boyu da 12 santime kadar ulaştı. İşte balık fiyatları...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 07:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:40
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        Karadeniz'de palamut bitti, hamsi tezgahı doldurdu
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        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

        Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun sonuna gelinirken, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinakop ve levrek tezgahlardaki yerini aldı.

        Kilosu 125-150 liradan satılan hamsinin bol olması ve boyunun da 12 santime ulaşması balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; palamudun tanesi 175, hamsinin kilosu 125-150, istavrit 100, mezgit 150, barbun 250, sarıkanat 300, sargan 300, çinakop 400, çupra 350, somon 250, levrek ise 300 liradan satışa sunuluyor.

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        "BEKLENEN BİR HAMSİ SEZONU OLACAK"

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış hamsi sezonunun bekledikleri gibi ilerlediğini ifade ederek, “Hamsinin durumu çok güzel. Palamudun bolluğu hamsiyle devam edecek. Güzel bir sezon. Şu an ki duruma göre beklenen bir hamsi sezonu da olacak. Hamsi gibi mezgit ve istavritte bol. İstavritin kilosu 75-100 lira arasında. Fiyatlar da uygun. Balığa özlem var. Vatandaşımız da memnun oluyor” dedi.

        "BALIK FİYATLARI BEDAVA"

        Müşteri Ecevit Cebeci fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Balıklar taze, fiyatlar uygun. Et ve tavuk fiyatlarına göre balık fiyatları bedava. Hamsinin tam mevsimi. Mangal yaparız diye hamsi almaya geldik. Palamutla başladık, hamsi ile devam ediyoruz. Yazın da alabalık, levrek yiyoruz” diye konuştu.

        "HALK PALAMUDA DOYDU, İNŞALLAH HAMSİYE DE DOYAR"

        Palamut sezonunun sonuna gelindiğini söyleyen Balıkçı Turgay Memiş ise şunları söyledi:

        “Palamut bitmek üzere, tanesi 175 lira şu an. Son zamanları geldi. Hamsi, istavrit ve mezgit gelmeye başladı. Hamsi, Karadeniz halkının sevdiği bir balık. Fiyatlar da normal. Bundan sonrasına hava şartlarına göre bakacağız. İki buçuk aydır palamut bol çıktı. Hamsi de inşallah bol olur. Hemen hemen 10 santim boyuna ulaştı. İstavritin de boyu 12-13 santim vardır. Çeşit bol. Çinakop da var. Halk palamuda doydu, inşallah hamsiye de doyar."

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