AA

Karadeniz'in doğal güzelliği ile öne çıkan kenti Kastamonu'nun sahillerindeki yoğunluk Akdeniz'i aratmıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 170 kilometrelik sahil şeridine sahip kentin, deniz kıyısındaki ilçeleri Çatalzeytin, Abana, İnebolu, Doğanyurt ve Cide doğa turizminin yanı sıra deniz turizmi ile de rağbet görüyor.

Plaj uzunluğu 13 kilometre olan Cide ilçesi, maviyle yeşilin buluştuğu sahillerindeki yoğunluk ile dikkati çekiyor.

Yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan ilçenin plajlarındaki doluluk havadan görüntülendi.

İlçe merkezindeki plajda görevli Baran Yakşi, kışın sakin olan yaklaşık 22 bin nüfuslu ilçenin yaz aylarında hareketlendiğini söyledi.

Cide'nin doğal güzelliği ile ziyaretçileri mest ettiğini anlatan Yakşi, "Akdeniz'in, Ege'nin plajları çok güzel evet ama Karadeniz'in de plajları bir o kadar güzel. Herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz" diye konuştu.