Karadeniz gazı için inşaatın yüzde 40'ı tamam

Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temelinin atılmasının üzerinden geçen bir yılda tesis alanında önemli aşama kaydedildi.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazın üretim aşamasına yönelik çalışmalar sürerken, gazı karaya çıkaracak boru hattı ve işleme tesisinde de eş zamanlı ilerleme kaydediliyor.
Toplamda 7 kuyunun tamamlandığı ve 4 kuyunun açılma aşamasında olduğu Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.
Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşan gaz 3 bin 500 dönümlük alanda kurulan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde işlenecek ve Türkiye'nin doğal gaz şebekesine basılmaya uygun hale getirilecek.
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 4 Haziran'da atılan tesiste bir yılda önemli aşama kaydedildi. İnşaatının yüzde 40'ı tamamlanan tesis gelecek yılın son çeyreğinde tamamlanacak.
Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin kuyulardaki çalışmalarını tamamlamasının ardından kuyuların vanaları, ana dağıtım haznesine bağlanacak ve bu dağıtım haznesinden doğal gaz, boru hattı aracılığıyla karaya kadar gelecek. Bu işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta tesiste incelemelerde bulunmuştu.
Oktay, burada yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:
"Burada çok ciddi tesisler var, 3 bin 500 dönümlük alan. Oradan gelen doğal gazın burada arıtma işleminin yapıldığı yani glikol, su ve tüm diğer şeylerin ayrıştırıldığı, kurutulduğu ve sonrasında da basıldığı alan. Hamdolsun burası da plana göre devam ediyor. Bu işlemlere baktığımızda 6 bin ayrı faaliyet var bu projenin içinde. 6 bin faaliyetin de eş zamanlı yürütüldüğü büyük bir projeden bahsediyoruz. Biz kısmet olursa üretimden yani yer altındaki gazın çıkarılmasından ana hatta basılma aşaması da dahil 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayacağız."
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