Kablo döşeyecek gemi Boğaz'dan geçti

Karadeniz Gaz Sahası´nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan 'Seven Arctic' adlı gemi İstanbul Boğazı´ndan geçerek Karadeniz´e yol aldı. Filyos Limanı´na gidecek olan geminin 4 Ekim´de çalışmalara başlaması bekleniyor.

İstanbul´a sabah saatlerinde gelerek Sarayburnu açıklarında demirleyen 'Seven Arctic' adlı gemi, Karadeniz´e gitmek için saat 17.50 sıralarında harekete geçti. İstanbul Boğazı´ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi, Zonguldak´ın Filyos Limanı´na gitmek için Karadeniz´e açıldı. Geminin 4 Ekim´den itibaren Karadeniz Gaz Sahası´nda kabloları denizin tabanına döşeme çalışmalarına başlaması bekleniyor