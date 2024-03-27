Karadeniz'den 8 alan 'Jeolojik Miras' listesinde

Türkiye’de UNESCO'nun tescil ettiği sadece Salihli Kula jeoparkı var. Zonguldak Kömür jeoparkı ve Balıkesir İda Madra jeoparkı için de çalışmalar sürüyor. Bu iki jeopark da UNESCO'ya başvurmuş durumda. Bölgemizden de bu biraz önce saydığım alanlarda hem Ağaçbaşı ve Barma Turba Bataklıkları bölgesi hem Çal-Camili Tabiat Parkı’nın olduğu bölge, hem de Gümüşhane özelinde bir jeoparkın olması içten bile değil. Burada iyi planlamalarla bir jeopark yapılabilir. Bölgemizde, jeolojik, arkeolojik ve kültürel anlamda birçok kaynak değerimiz var. Eğer, bu alanları kapsayacak jeoparkları oluşturabilirsek Türkiye turizmine çok büyük katkılarda bulunabiliriz" ifadelerini kullandı.