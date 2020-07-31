Karaciğerde bulunan hücrelerin çok fazla yağ birikmesine ‘hepatosteatoz’ adı verilmektedir. Bu durum karşımıza çok fazla çıkmaktadır. Karaciğer yağlanması; kendisini ilerleyen zamanlarda siroza çevirebilir ve sağlığınızı tehdit edebilir.

Karaciğerin yağlanmasının birçok neden olabilmektedir. Bunlar;

Aşırı alkol tüketmek; karaciğer de en büyük hasara sebep olanlardan biri de alkoldür. Sürekli alkol kullanmak veya kısa sürede aşırı alkol tüketmek karaciğer de birden aşırı yağlanmaya sebep olabilmektedir. Alkol; karaciğerde bulunan yağ metabolizmasına direk etki ederek, yağın birikmesine neden olmaktadır.

karaciğer de en büyük hasara sebep olanlardan biri de alkoldür. Sürekli alkol kullanmak veya kısa sürede aşırı alkol tüketmek karaciğer de birden aşırı yağlanmaya sebep olabilmektedir. Alkol; karaciğerde bulunan yağ metabolizmasına direk etki ederek, yağın birikmesine neden olmaktadır. İnsülin direnci; genetik nedenlerden dolayı veya kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı insülin direnci ortaya çıkabilmektedir. Vücut hücreleri bu durumda aşırı göstermesi nedeniyle pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlamaktadır. Hormonun artış göstermesi sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış gelir. Bunun sonucunda karaciğerde yağlanma oluşmaya başlamaktadır. Aynı zamanda yağlanmanın dışında başka sağlık sorunlarını da meydana getirebilmektedir.

genetik nedenlerden dolayı veya kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı insülin direnci ortaya çıkabilmektedir. Vücut hücreleri bu durumda aşırı göstermesi nedeniyle pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlamaktadır. Hormonun artış göstermesi sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış gelir. Bunun sonucunda karaciğerde yağlanma oluşmaya başlamaktadır. Aynı zamanda yağlanmanın dışında başka sağlık sorunlarını da meydana getirebilmektedir. Aşırı kilolu olma hali; kilolu olan kişilerin her birinde karaciğer yağlanması meydana gelecek diye bir durum söz konusu olmamaktadır. Ancak kilolu olan kişiler, olmayan kişilere istinaden %70 daha fazla risk taşımaktadır. Alınan fazla kilolar yağ hücrelerinde depolanmaktadır. Kilo arttıkça yağ hücreleri depolama yapamaz hale gelir ve bu yağlar kanda dolaşarak; organlardan depolanmaya başlar. Bu durumda beraberinde karaciğer de yağlanmayı meydana getirmektedir.

kilolu olan kişilerin her birinde karaciğer yağlanması meydana gelecek diye bir durum söz konusu olmamaktadır. Ancak kilolu olan kişiler, olmayan kişilere istinaden %70 daha fazla risk taşımaktadır. Alınan fazla kilolar yağ hücrelerinde depolanmaktadır. Kilo arttıkça yağ hücreleri depolama yapamaz hale gelir ve bu yağlar kanda dolaşarak; organlardan depolanmaya başlar. Bu durumda beraberinde karaciğer de yağlanmayı meydana getirmektedir. Bunların haricinde; sağlıksız ve düzensiz şekilde beslenme, hızlı kilo kaybı, diyabet, yüksek kolesterol, kullanılan bazı ilaçlar, mideye yapılan bypass ameliyatı, Wilson hastalığı, hamilelik dönemi, bakteri ve virüsler bu rahatsızlığı tetikleyebilmektedir.

Yukarıda belirtilen durumlara dikkat ederek, düzenli spor ve egzersiz yaparak, bol su tüketerek ve sağlıklı beslenerek karaciğer yağlanmasından kendimizi koruyabilir, önlemler alabiliriz.