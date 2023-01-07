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Vücudumuz için oldukça önemli işlev gören karaciğer bir sorun karşısında genellikle bu sorunu uzaklaştırıp vücudumuzu ve organlarımızı korumak üzerine programlanmıştır. Karaciğerimizde herhangi bir sorun oluştuğunda özellikle yağlanma tarzı problemlerde sivilce oluşumunu tetiklediği yönünde halk arasında yaygın bir inanış vardır. Peki, gerçekten karaciğer yağlanması sivilce yapar mı? Karaciğer kaynaklı sivilceler nasıl geçer, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, karaciğer kaynaklı sivilcelere çözüm nelerdir? Karaciğer enzimleri yüksekliği sivilceye sebep olur mu? Merak edilen tüm soruların detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Karaciğer Yağlanması Sivilce Yapar Mı?

Özellikle yoğun sivilceye sahip birini gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şeylerden biri şüphesiz ki karaciğer problemleri olur. Oysaki sivilceler hormonal olaylar olup deride bulunan yağ bezelerinin fazla çalışarak ciltteki gözenekleri tıkamasından ve cildin ürettiği yağın cilt yüzeyine ulaşamamasından kaynaklanır.

Günümüzde sivilcelerin sebebi halk arasında karaciğer yağlanmasına bağlanmaktadır. Karaciğer yağlanması karaciğerde biriken fazlaca yağın vücut tarafından absorbe edilememesinden oluşur ki bu da ciddi bir problem olup müdahale gerektirmektedir. Bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiğimizde karaciğer yağlanmasının sivilce oluşumu üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Fakat sağlıksız beslenme, sigara ve alkol tüketimi, hareketsiz yaşam sivilce oluşumuna katkı sağlayabilmektedir. Sivilcelerin temel oluşum kaynağı hormonlar olduğundan dolayı genellikle doktor kontrolünde bizden hormon testi istenmektedir.

Karaciğer Kaynaklı Sivilceler Nasıl Geçer?

Öncelikle sivilce bir deri problemi olup genellikle dermatologlar tarafından tedavi edilir. Gün içerisinde nefes alan cildimiz bir bariyer görevi görür. Bu sebeple sabah akşam cilt temizliğine önem vermemiz gerekir. Özellikle su bazlı nemlendiriciler yüzde hızlı bir şekilde emilim sağladığından dolayı doğru bir tercih olacaktır. Sivilce sorununu ortadan kaldırmak için mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Hekimin uygun gördüğü ilaçları kullanarak sivilce sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

Öncelikle yağlanma probleminin köküne inmemiz gerekiyor. Yağlanmanın sebepleri iyice araştırılmalıdır. Yoğun şekilde alkol ve sigara tüketimi yağlanmaya zemin hazırlamaktadır. Yanlış ve dengesiz beslenme, aşırı kalori alımı ve rafine ürünleri tüketimi karaciğerin düşmanıdır. Elbette ki hareketsiz bir yaşam tarzı da yağlanmaya sebep olabilmektedir. Tüm bunlar kilo alımıyla birlikte karaciğer yağlanmasının başlıca nedenleridir. Peki, karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için öncellikle alkol ve sigara tüketimine son vermeniz gerekiyor. Bunun yanında trans yağlar içeren gıda ürünlerinden kaçınıp Akdeniz tipi beslenme modeline geçilmelidir. Hareketsiz yaşam tarzı formundan sıyrılıp spor yapmaya ağırlık verilmelidir. Yeşil yapraklı sebze tüketimine yönelerek günlük en az 30 dakikalık yürüyüşlere çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra kahve tüketimi de karaciğer yağlanmasına iyi gelmektedir.

Karaciğer Kaynaklı Sivilcelere Çözüm

Sivilce oluşumunun temel kaynağı karaciğer değil, hormonlar, ilaçlar ve enfeksiyonlardır. Karaciğer bu noktada son derece masum kalmaktadır. Sivilce üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Sivilce oluşumunun önüne geçmek için kesinlikle deri ve zührevi hastalıklar bölümüne uğramanız gerekiyor.

Karaciğer Enzimleri Yüksekliği Sivilceye Sebep Olur Mu?

Karaciğerde enzim genel olarak iltihaplanma ve hasar gibi durumlar meydana geldiğinde yükselir. Hasarlı karaciğer hücreleri karaciğer enzimlerini parçalayarak kan dolaşımına verir ve kan testleri bu enzimlerin yüksekliğini belirleyici bir rol üstler. Karaciğer enzimlerinin yükselmesinde; alkol tüketimi, Hepatit, kalp yetmezliği, obezite, düzenli ilaç kullanımı başlıca sebeplerdendir. Karaciğer enzimlerinin yüksekliği sivilceye sebep olmamaktadır. Sivilcenin kaynağı genellikle iç organlar değil, doğrudan deri üzerinedir. Karaciğerin sivilce oluşumu üzerine doğrudan bir etkisi söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner