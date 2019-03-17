18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altay: 4 - Kardemir Karabükspor: 0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım
Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Serkan Sözmen, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Tavares),Putsila (Dk. 73 Sinan Özkan),Tatos, İhsan Furkan Deniz, Kappel (Dk. 64 İbrahim Akın),Paixao
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken, Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Emre Eser (Dk. 85 Doğukan Sabih Toksöz),Toykan Topuz (Dk. 88 Melih Berat Arslan),Fatih Kızılay (Dk. 46 Hüseyin Topbaş),Cihan Aydın
Goller: Dk. 9 ve Dk. 42 Paixao, Dk. 34 Kappel, Dk 88 İhsan Furkan Deniz (Altay)
Sarı kart: Dk. 47 İhsan Furkan Deniz (Altay)
Geçen yıl Süper Lig'e veda eden ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan Kardemir Karabükspor, bu sezon genç bir kadroyla mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de bitime 8 hafta kala küme düştü. 26. hafta mücadelesinde Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un -1 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'de 10 sezon yer alan ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi öne eleme turunda mücadele eden Kardemir Karabükspor, daha önce 4 kez Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e 3. kez veda etti.
Karabük temsilcisi bu yıl 28. kez yer aldığı 1. Lig'de 1972-1973 ve 1982-1983 sezonlarında da küme düşmüştü.
Kardemir Karabükspor, en son 2007-2008 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmişti.
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