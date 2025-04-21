Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Giriş: 21.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:28
Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. idaresindeki otomobilin seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü.
Kazada sürücü ile yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ve E.Ö. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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