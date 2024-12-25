Karabük'te otomobil TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Karabük'te TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Karabük-Gerede yolunun Eskipazar ilçesi İmanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan C.G. yönetimindeki otomobil, aynı yöne ilerleyen A.T'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

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DHA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü C.G. ve araçta bulunan A.G. ve A.G, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan C.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.