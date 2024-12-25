Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te otomobil TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Karabük'te otomobil TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

        Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, aynı yöne ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 01:40 Güncelleme: 25.12.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil TIR'a çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Karabük-Gerede yolunun Eskipazar ilçesi İmanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan C.G. yönetimindeki otomobil, aynı yöne ilerleyen A.T'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü C.G. ve araçta bulunan A.G. ve A.G, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan C.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Habertürk Anasayfa