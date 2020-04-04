AA

Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi ve Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen bin 724 yabancı yolcudan 740'ı sağlık ve pasaport kontrolünün ardından İstanbul'dan gelen otobüslerle yola çıktı.

AA'nın haberine göre; Samsun Çarşamba Havalimanına gelen Cezayirlil kafile, üç uçakla ülkelerine gitmek üzere uğurlandı.

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