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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safranbolu'da yapılan operasyonda 1 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 bin 780 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde düzenlenen operasyonda da 1 kişinin iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 58 bin 760 içi tütün ile doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ekiplerce Karabük merkezde yapılan operasyonda ise 1 kişinin iş yerinde yapılan aramada 7 bin 790 içi tütün ile doldurulmuş makaron bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.