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        Haberler Gündem Karabük'te kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Kaçak sigara operasyonları: 3 gözaltı

        Karabük'te düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:39
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        Kaçak sigara operasyonları: 3 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safranbolu'da yapılan operasyonda 1 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 bin 780 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde düzenlenen operasyonda da 1 kişinin iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 58 bin 760 içi tütün ile doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Ekiplerce Karabük merkezde yapılan operasyonda ise 1 kişinin iş yerinde yapılan aramada 7 bin 790 içi tütün ile doldurulmuş makaron bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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