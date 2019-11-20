Alınan bilgiye göre, Ramazan K'nin kullandığı 78 BH 068 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Ramazan K. ve yanındaki 3 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin tedavisini olay yerinde yaptı, bir yaralıyı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan olay yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.