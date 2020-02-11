Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımayla gelen öğrenciler için okullar Eskipazar ve Yenice ilçelerinde bugün tatil edildi.

Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.