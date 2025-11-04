Habertürk
        Karabük - Kastamonu kaç kilometre? Karabük - Kastamonu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Karabük - Kastamonu kaç kilometre? Karabük - Kastamonu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Batı Karadeniz'in iki önemli ili olan Karabük ve Kastamonu, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokularıyla bölgenin en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer alıyor. Bu iki şehir arasında seyahat etmeyi planlayanlar, "Karabük - Kastamonu kaç kilometre?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ulaşım alternatifleri, güzergah özellikleri ve yol süresiyle ilgili tüm detaylar, planlama yapacaklar için önemli bilgiler sunuyor. Özellikle Batı Karadeniz'in yaylaları ve yeşil doğasıyla ünlü rotasında yapılacak bir yolculuk, hem keyifli hem de manzaralı bir deneyim yaşatıyor. Peki Karabük - Kastamonu arası ne kadar sürede gidilir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:21
        Karabük - Kastamonu kaç kilometre?
        Karabük ile Kastamonu arasındaki mesafe, kara yoluyla yaklaşık 115 kilometre civarındadır. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ortalama bir yolculuk süresi, özel araçla yaklaşık 2 saat 10 dakika sürüyor. Karabük - Kastamonu kaç kilometre sorusunun yanıtı, şehirler arası bağlantı yollarının kalitesi ve kullanılan rota türüne göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle Eflani veya Araç üzerinden yapılan geçişlerde yol süresi uzayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin hava durumu ve yol çalışmalarını önceden kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca şehirler arası otobüs seferleriyle bu mesafe biraz daha uzun sürebiliyor; genellikle 2,5 ila 3 saat arasında değişen sürelerle ulaşım sağlanabiliyor. İşte, Karabük - Kastamonu kaç km? sorularının yanıtı hakkında merak edilenler…

        KARABÜK - KASTAMONU KAÇ KİLOMETRE?

        Karabük - Kastamonu kaç kilometre sorusunun cevabı, kullanılan güzergaha göre farklılık gösterse de ortalama olarak 115 kilometre civarındadır. En kısa rota, Karabük merkezden çıkıp Araç ilçesi üzerinden Kastamonu şehir merkezine ulaşan D030 kara yolu üzerinden sağlanır. Bu rota, Karabük’ten çıkan sürücülere yeşilin her tonunu sunan ormanlık alanlardan geçen bir yolculuk deneyimi yaşatır. Yol boyunca yer yer virajlı ve dar kesimler olsa da doğa manzarasıyla dikkat çeker. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında bu güzergah, fotoğraf tutkunları için de oldukça keyifli bir yol olur.

        Alternatif olarak Eflani üzerinden de Kastamonu’ya ulaşım sağlanabilir. Bu güzergah, Karabük çıkışında biraz daha kırsal bir yol izler ve yaklaşık 120 kilometre civarındadır. Ancak bazı bölümlerinde yol çalışmaları olabileceği için seyahat süresi 10-15 dakika kadar uzayabilir. Karabük - Kastamonu kaç km sorusuna en net yanıt, tercih edilen güzergahın türüne göre 115 ila 125 kilometre arası bir değişim gösterdiğidir.

        KARABÜK - KASTAMONU MESAFE NE KADAR?

        Karabük - Kastamonu mesafe ne kadar sorusu, özellikle bölgeye turistik veya iş amaçlı seyahat planlayanlar için oldukça önemli. İki şehir arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 115 kilometredir ve bu mesafe, şehir merkezinden merkeze yapılan ölçüme dayanır. Ancak kırsal bölgelerden çıkış veya varış noktaları değiştiğinde, bu mesafe 5-10 kilometre artabilir. Özellikle Araç ilçesi üzerinden geçilen yol, hem manzarası hem de kısa oluşu nedeniyle genellikle tercih edilir.

        Ulaşım açısından Karabük - Kastamonu hattı, trafiğin yoğun olmadığı bir güzergah olarak bilinir. Bu da sürücülere rahat bir yolculuk olanağı sunar. Yol boyunca dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yöresel ürünlerin satıldığı küçük işletmeler bulunur. Özellikle Kastamonu yönüne giderken Ilgaz Dağları eteklerine yaklaştıkça doğa daha da etkileyici bir hâl alır. Yolculuk süresince sık sık ormanlık alanlardan, dağ yamaçlarından ve vadilerden geçildiği için Batı Karadeniz’in doğa harikası atmosferi eşliğinde ilerlenir.

        KARABÜK - KASTAMONU NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Karabük - Kastamonu ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, kullanılan ulaşım aracına ve yol durumuna göre değişiklik gösterir. Özel araçla yapılan bir yolculuk ortalama 2 saat 10 dakika sürer. Ancak mevsim koşulları, trafik yoğunluğu ve güzergah tercihi bu süreyi etkileyebilir. Özellikle kış aylarında, bölgede sıkça görülen kar yağışı nedeniyle yolculuk süresi uzayabilir. Kar lastiği kullanımı ve dikkatli sürüş bu dönemde oldukça önem taşır.

        Otobüsle seyahat etmek isteyenler için Karabük Otogarı’ndan Kastamonu’ya düzenli seferler bulunur. Otobüs yolculuğu genellikle 2,5 ila 3 saat sürer. Sabah ve akşam saatlerinde sefer sayısı artar. Ayrıca yaz aylarında bölgeye artan turistik ilgi nedeniyle otobüs firmaları ek seferler düzenler. Karabük - Kastamonu ne kadar sürede gidilir sorusuna net bir yanıt vermek gerekirse, özel araçla ortalama 2 saat, otobüsle yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk süresi beklenir.

        Karabük ile Kastamonu arasındaki bu rota, hem doğa severler hem de kültürel keşif yapmak isteyenler için oldukça keyifli bir alternatif sunar. Karabük’ün Safranbolu’su ile Kastamonu’nun tarihi evleri, yöresel mutfağı ve doğası bu seyahati unutulmaz bir deneyime dönüştürür.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
