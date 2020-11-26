Karabağ Sivasspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Sivasspor, Karabağ'ın talebi doğrultusunda İstanbul'da oynanacak maçta galibiyet arayacak. Peki 20:55'de başlayacak zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
KARABAĞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçına sahne olacak Villareal Sivasspor maçı bu akşam 20:55'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
SİVASSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Sivassspor'un Karabağ karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Claudemir, Cofie, Robin, Yasin, Gradel, Kone
5 EKSİK VAR
Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka’nın yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan kaleci Muammer Yıldırım ve üç futbolcu Karabağ karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
AVRUPA'DAKİ 12. MAÇ
Sivasspor, İstanbul’da oynayacağı Karabağ mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 12. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 12 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 25 gole engel olamadı.
EN GOLCÜ KAYODE
Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 3 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode’yi, 1’er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.
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