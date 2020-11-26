Karabağ FK Sivasspor MAÇI CANLI YAYIN! Sivas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ FK'ya Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk oluyor. İki ekip arasındaki ilk maçı Sivasspor, sahasında 2-0 kazanmıştı. Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 7 futbolcusundan yoksun çıkıyor. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv, İspanya'nın Villarreal takımını ağırlıyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KARABAĞ FK

SAAT: 20.30

HAKEM: Jakob Kehlet

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

KARABAĞ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone

LİDER VILLARREAL

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'da Karabağ'ı yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Villarreal'e 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta üç hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Grupta 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan Villarreal 3 3 0 0 12 4 9 Maccabi Tel-Aviv 3 2 0 1 3 5 6 Demir Grup Sivasspor 3 1 0 2 6 7 3 Karabağ 3 0 0 3 1 6 0

11 MAÇTA 3 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, üç kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Avrupa maçlarında toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız ve Kayode'nin yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 11 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6 UEFA Avrupa Ligi 5 1 - 4 6 12 UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7 Toplam 11 3 1 7 12 25