'Kara Şimşek' yıldızı David Hasselhoff tekerlekli sandalye ile endişelendirdi

'Kara Şimşek' ve 'Sahil Güvenlik' dizilerinin yakışıklı ve güçlü başrol oyuncusu olarak ünlenen David Hasselhoff, havaalanında dolaşmak için tekerlekli sandalye kullanırken görüntülendi.

REKLAM advertisement1

72 yaşındaki Hasselhoff'un tekerlekli sandalye kullanırken görülmesi, hayranlarını endişelendirdi.

Meksika'dan California'ya dönerken Los Angeles havaalanında görüntülenen Hasselhoff, havaalanından çıkarken tekerlekli sandalyeden kalktı ve kalan yolu eşi Hayley Roberts'a yaslanarak yürüdü.

REKLAM

Terminalde limuzin şoförünün beklediği yere giderken, kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları fark eden oyuncu, elini kaldıraran "İyiyim" mesajı verdi. Hasselhoff, basın mensuplarına, dizinden ameliyat olması gerektiini söyledi.

Hasselhoff, mart ayında eski eşi ve iki kızının annesi olan Pamela Bach'ın intiharıyla gündeme gelmişti. Hasselhoff'un 1989 - 2006 arasında evli kaldığı 62 yaşındaki Bach'ın, Los Angeles kentinde bulunan 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer, evde bir intihar notu bulunmadığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla bilinen 'The Young and the Restless' dizisinde de rol alan Pamela Bach, David Hasselhoff ile 'Kara Şimşek' dizisinin setinde tanıştı. Pamela Hasselhoff olarak da bilinen Bach ile David Hasselhoff, Aralık 1989'da evlendi. İkilinin Taylor (34) ve Hayley (32) adında kızları, bir de torunu var.

David Hasselhoff ve Pamela Bach REKLAM ÇEKİŞMELİ BOŞANDILAR David Hasselhoff, Ocak 2006'da boşanma davası açtı ve çift, Pamela Bach'ın onu aile içi şiddetle suçlaması nedeniyle çekişmeli bir ayrılık yaşadı. Hasselhoff'un sarhoş bir şekilde hamburger yediği bir video, kızlarıyla görüşme ayrıcalığını geçici olarak kaybetmesine yol açtı, ancak iki hafta sonra bu hakkı geri verildi. Oyuncu, kızlarından birinin çektiği videonun kendisini alkol krizi sırasında gösterdiğini kabul etti, ancak şiddet iddialarını reddetti. David Hasselhoff ile Bach, ayrılıklarının ardından da uzun süre kızları ve nafaka sorunları için tartışmalar yaşadı.