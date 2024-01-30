'Kara'nın final bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

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Kara’nın “Akşama cümbüş var!” sözleriyle aksiyonun ve heyecanın yükseldiği tanıtımda Sedat, Baykal’ı vuruyor. Kara ve Rauf’un karşı karşıya geldiği anlarda ise nefesler tutuluyor. Tam bu sırada Zeynep’in elinde silahla oraya gelmesi izleyenleri şoke ediyor. Zeynep, elindeki silahı ateşlerken, kimi vurduğu merak konusu oluyor.

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KARA’NIN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kara tarafından kaçırılan Zeynep’i Rauf kurtardı. Zeynep olayın şokunu yaşarken, Rauf duvardaki kasayı kontrol etti ve bunu yapanı bulacağını söyledi. Kara ise bu sırada olanları dışarıdan izledi. Rauf, Kara’yı bulmak için onların eski evine geldi. Evde kimseyi bulamadı ancak bir hoparlör vardı. Hoparlörden Kara’nın sesi duyuldu. Evi bir kamera ile izleyen Kara, Rauf’a içinden geçenleri söyledi ve gerilimi giderek artırdı. Rauf öfkeden deliye döndü. Bölümün finalinde ise Zeynep, Kara’nın karşısına geçti ve kaçırılması ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı. Bu sırada Rauf’un, Gazanfer Bey’in çağırdığını söyleyen bir adam tarafından götürülmesi dikkat çekti. Zeynep, Kara’ya gizli bir numaradan mesaj aldığını ve kendisini kaçıran kişinin, annesini öldüren adamın oğlu olduğunu söyledi. Zeynep’in ağzından “Akay Talan” ismini duyan Kara panikledi, çember giderek daralıyordu.

İşte 'Kara’nın 5'inci bölüm 2'nci tanıtımı;

'Kara', final bölümüyle Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV’de...