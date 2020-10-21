Karalahana çorbası, Karadeniz bölgesi dışında pek itibar görmez. Yöresel bir lezzettir karalahana çorbası. Gerek iklim şartları gerekse kolay ve çabuk yetiştirilmesi sebepleri ile tercih edilmiştir. Lif oranı oldukça yüksek C ve E vitaminleri bakımından zengin, demir, kükürt, bakı. İçinde ne ararsanız var. Püf noktalarıyla pişirip, lezzetine de bir bakarsanız eminim ki vazgeçemeyeceksiniz.

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Karalahana Çorbası İçin Gereken Malzemeler:



1 bağ karalahana (yaklaşık 20 -25 yaprak)

1 adet soğan

2-4 diş sarımsak

1 çay bardağı barbun fasulye (akşamdan ıslatılmış)

1 çay bardağı mısır tanesi

1 adet havuç

1 adet patates

1’er adet yeşil ve 1 kırmızıbiber

1 kahve fincanı mısır unu

1 tatlı kaşığı iç yağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

Kara Lahana Çorbası Yapılışı:

İlk önce derin bir tencerede su kaynatıp, yıkadığımız lahanaları 25 dakika kadar altüst çevirerek haşlayalım.

Geriye kalan tüm sebzeyi, minik minik doğrayalım.

Lahanalarımız haşlanırken, düdüklü tenceremize tereyağımızı alalım.

Erimeye başladığında; önce soğanımızı olmak üzere, yaklaşık 1’er dakika aralıklarla tüm malzemeyi tenceremize alalım.

Kısık ateşte hafifçe pişmeye başlayan malzememize, haşlanan karalahanaları incecik doğrayarak ekleyelim.

2-3 dakika daha pişirelim.

Üzerine 3 parmak kadar geçecek şekilde suyumuz ilave edelim.

Daha sonra tuz ve pul biberi ekleyerek düdüklü tenceremizi, orta ateşte pişmeye bırakalım.

Ben klasik düdüklü tencere kullanıyorum.

O yüzden bu yeni nesil düdüklülerinin çalışma şeklini bilmiyorum.

Benim tencerem tıslamaya başladığında düdüğünü indiriyor ve 15 dakika daha pişiriyorum.

Daha sonra da altını kapatıp, soğuyana kadar kapağını açmıyorum.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Sebzemizi çok iyi yıkayıp, kuruladıktan sonra ince ince doğrayalım.

İçerine isterseniz haşlanmış nohut da katabilirsiniz.