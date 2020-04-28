Fırat Uran, ikinci kitabı 'Kara Köpek' ile okurlarını farklı bir roman deneyimine davet ediyor. Uran, kendine has anlatımıyla okurlarını çocukluk anılarından travmalara, aile yaralarından spiritüelliğe, Rüya Sineması'ndan Kadıköy'e uzanan bir yolculuğa çıkaracak

'Otobanda Kaybolanlar' adlı kitabıyla edebiyatta çıkış yakalayan Fırat Uran'ın Sola Unitas Yayınları ile satışa çıkan ikinci kitabı 'Kara Köpek' ile açık fikirli okuyucu kitlesinin bekleyişi sona erdi. Anlatımları Ece Cangüden'in illustrasyonlarıyla desteklenen 'Kara Köpek', Duru Ekşioğlu'nun tipografileriyle okuyucuların hayal dünyasını şekillendiriyor.

Kitabın adının, İngilizlerin depresyona verdikleri metaforik bir isim olan 'Kara Köpek'ten geldiğini dile getiren Fırat Uran, "Yıllar önce DOT Tiyatrosu'nda 'Sarı Ay' adlı bir oyun izlemiştim. Bu oyunda Lee'nin annesinin düzenli aralarla 'Kara Köpek' dediği bir duygu yaşadığı söylenmişti. 'Kara Köpek' onu ziyarete geldiğinde tek yapmak istediği şey; yatak odasına girip, kapıyı kilitleyip, perdeyi çekip, içindeki hüzün duygusu geçinceye kadar bazen günlerce bazen aylarca ağlamakmış. Yıllar sonra adını bu hissiyattan alan bir kitap yazdım" dedi.

Kitap Koala web sitesi üzerinden satın alınabilen 'Kara Köpek'ten elde edilecek gelirinin büyük bir kısmı sokak hayvanlarının tedavi masrafları ve mama ihtiyacı için değerlendirilecek.