Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kara çarşaf giyip kadın kılığına giren erkek avukat gözaltında! Çantasından çıkanlar şoke etti!

Çarşaf giyip sokakta gezen erkek avukata gözaltı

Kara çarşaf giyerek, yüzünü de siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren 32 yaşındaki avukat M. P., sokakta dolaşırken, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri tarafından gözaltına alındı. Avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi

Giriş: 10.06.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kara çarşaf giyip kadın kılığına giren erkek avukat gözaltında! Çantasından çıkanlar şoke etti!
DHA

Denizli'de sütyen takıp, kara çarşaf giyerek, yüzünü de siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P. (32), sokakta dolaşırken polis tarafından gözaltına alındı. Polislere elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya çalışan avukatın yanında taşıdığı kadın çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi.

YUNUS TİMLERİ DURUMUNDAN ŞÜPHELENEREK DURDURDU

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli Yunus timleri, sokakta yürüyen durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı.

ÇANTASINDAN KASATURA, ÇEKİÇ VE BAĞ KESME MAKASI ÇIKTI

Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P., olduğu belirlendi. Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu. Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, 'değişiklik olsun' diye kadın kılığına girdiğini söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!
Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!
İşte o caninin cezası!
İşte o caninin cezası!
Hemşireyi rehin alıp boğazına bıçak dayamıştı! Yargıtay cezayı bozdu!
Hemşireyi rehin alıp boğazına bıçak dayamıştı! Yargıtay cezayı bozdu!
Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!
Komiser yardımcısını meslektaşı şehit etti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.