Özellikle yoğun yağışın olduğu günlerde kullanılması elzem olan kar zinciri ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdil. İşte kar zinciri takmaya dair tüm bilinmesi gerekenler...



Kar Zinciri Nedir, Ne İşe Yarar?

Kar zinciri, kış mevsiminde yollarda kar ve buzlanma olduğunda takılması gereken, güvenli sürüşe yardımcı olan bir üründür. Zeminde kar olduğu durumlarda yerle teması güçlendirerek yol tutuşunu artırır. Bu da zorlu hava şartları görülen günlerde daha güvenli ve kolay şekilde yol almanızı sağlar.

Kar Lastiği Kullanılıyorsa Kar Zinciri Takılmalı mı?

Araçların kış lastiği takması, kış aylarında yol tutuşunun artması ve güvenliğin sağlanabilmesi için oldukça önemli. Bu noktada “Kış lastiği varsa kar zinciri gerekli mi?” sorusunun yanıtını merak edebilirsiniz. Evet; kış lastiği kullanırken de gerekli durumlarda kar zinciri kullanmalısınız.

Kar Zinciri Zorunlu mu?

Yollarda kar ve bu ihtimali olduğu dönemlerde aracınızda kar zinciri bulundurmalısınız. Yoğun kar yağışı görüldüğünde ya da trafik polisinin kar zinciri takılmasını önerdiği durumlarda zincir takmak hem sizin hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği için oldukça önemli.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar gerekli durumlarda kar zinciri kullanmak zorunda. Fakat bunun yanı sıra bazı belediyeler belirli dönemlerde hususi araçlara da kar zinciri kullanma zorunluluğu getirebilir. Bu sebeple olası gelişmeleri de gerekli kanallardan takip etmekte fayda var.

Kar Zinciri, Tekerleklere Zarar Verir mi?

Kar zincirleri, kış lastiklerine özel olarak üretilmiş ürünlerdir. Dolayısıyla yaz lastiklerine kar zinciri taktığınız durumda lastikleriniz zarar görebilir.

Kar zincirini kar olmayan zeminlerde kullanmak ya da karlı zeminde hızlı bir şekilde gitmek de lastiklerin zarar görmesine neden olabilir. Aynı zamanda lastiklerinize uygun şekilde seçilmeyen kar zinciri modelleri ya da yanlış montaj uygulaması sebebiyle de lastikler zarar görebilir. Daha da önemlisi bu durum güvenliğinizi tehdit edebilir.

Kar Zinciri Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Kar zinciri seçiminde en önemli nokta, alacağınız zincirin lastiğinize uygun boyutta olup olmadığıdır. Doğru zinciri seçebilmek için lastiklerinizin üzerinde yazan ebat bilgisinden yardım alabilir veya lastiklerinizin çapını ölçebilirsiniz. Ardından kar zinciri satın alırken kutuların üzerindeki ebat bilgileri ile aldığınız ölçüyü karşılaştırabilir ve en uygun zinciri bu sayede bulabilirsiniz. Eğer bu konuda hata yapmaktan çekiniyorsanız teknik servislerden yardım alabilirsiniz.

Hangi Lastiklere Zincir Takılır?

Zinciri verimli şekilde kullanabilmek için onu hangi tekerleğe taktığınız da önemli. Peki, kar zinciri hangi tekere takılır?

Aslında doğru olan, yol tutuşunu en üst düzeyde artırmak ve kayma olasılığını en aza indirmek için tüm tekerlekleri kar zinciri takmaktır. Fakat iki kar zinciriniz varsa bu durumda önden çekişli araçlarda ön tekerleklere, arka itişli araçlarda ise arka tekerleklere zincir takmalısınız. Dört çekişli araçlarda ise dört tekerleğe de zincir takmak gerekir.

Kar Zinciri Nasıl Takılır?

Aracınızın düz zeminde, el freninin çekili şekilde park halinde olduğundan emin olun. Dilerseniz zinciri takmadan önce eldiven de giyebilirsiniz.

Zinciri çıkarın, açın ve halat kısmını arkadan giydirip sabitleyin. Bu aşamada ürünü, zincir kısımları tekerleğin önüne gelecek şekilde giydirmelisiniz.

Ardından zincirleri lastiğin dışına doğru hafifçe çekerek sabitleme noktalarından sabitleyin.

Boşta kalan uçları birbirine bağlayın.