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Kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

Tunceli'yi Erzincan'a bağlayan kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine, valilikçe kapatıldığı duyuruldu

Giriş: 19.03.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı
Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı
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DHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü´nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli´de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Tunceli Valiliği sosyal medya hesabından, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki kara yolunun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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