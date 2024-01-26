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        Haberler Gündem KAR UYARISI GELDİ! Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak 2024 Cuma son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak 2024 Cuma son hava durumu tahminleri

        Sıcaklıkların düşmesiyle yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölge için kar uyarısı yapılırken, "Bugün hava nasıl olacak?" Sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD yurt genelinde kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek 31 kent için sarı ve turuncu alarm verdi. İşte 26 Ocak 2024 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 01:30 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:30
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hava sıcaklıkılarının düşmesi sonucu Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girerken, birçok il için AFAD tarafından sarı ve turuncu alarm verildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? Kar var mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

          26 Ocak Cuma günü Akdeniz ve Ege Bölgesi hariç yurdun genelinde kar ve yağmur bekleniyor. Yağışların İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

          İstanbul'da bugün yağmur etkili olacak. Yağışların Cumartesi akşam saatlerinden itiberen karla karışık yağmura dönmesi Pazar günü ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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