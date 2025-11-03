Kar Spor İda Ultra, Kaz Dağları'nda doğa ve dayanıklılığı buluşturacak

Türkiye’nin önemli doğa sporları organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, bu yıl da Kaz Dağları’nda koşucuları ağırlayacak. Doğayla iç içe rotaları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla dikkat çeken Kar Spor İda Ultra, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde koşulacak.

EFSANELERİN YOLUNDA, ZEYTİN AĞAÇLARININ GÖLGESİNDE KOŞU

Mitolojik kaynaklarda “İda Dağı” olarak anılan Kaz Dağları, antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu oldu. Katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleriyle birlikte tarihi köylerden, şelalelerden ve ormanlık patikalardan geçen parkurlarda koşacak. Kar Spor İda Ultra, Aeneas Kültür Yolu’nun Milli Park sınırları içinden özel izinle geçen bölümlerini de kapsayarak koşuculara eşsiz bir tarih ve doğa deneyimi sunacak. Ayrıca organizasyon, bölgedeki zeytin hasadı dönemine denk gelmesiyle Kaz Dağları’nın tarımsal ve kültürel dokusuna da tanıklık etme fırsatı verecek.

Rossist Event tarafından Türkiye’nin kış sporlarındaki dev markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İDA S.A.R (Edremit Arama Kurtarma Derneği) desteklerinde, Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, Züber, Nuh’un Ankara Makarnası, Eker sponsorluğunda, 2AS, Salewa, Edremit Ticaret Odası co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışın sosyal sorumluluk partneri ise Adım Adım olacak.