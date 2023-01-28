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Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor! Varto'da kara halaylı karşılama!

Yurt genelinde beklenen kar bu sabah saatlerinden itibaren özellikle Doğu Anadolu illerinde kendisini gösterdi. Başkent Ankara'dan Bilecik'e, İç Anadolu'da da kar beklenirken Muş'un Varto ilçesinde bir grup vatandaş kara halaylı karşılama yaptı. İşte illerimizden kar manzaraları...

Giriş: 28.01.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kar manzaraları... Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor! Varto'da kara halaylı karşılama!
Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor! Varto'da kara halaylı karşılama!
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AA

Kuraklık ve barajlardaki su oranının dip yapmasının ardından beklenen kar nihayet geldi. Anadolu, beyaz elbisesini sabah saatlerinden itibaren giymeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

KAR KÜREME ÇALIŞMASINA BAŞLANDI

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

KARS KALESİ'NDE HATIRA FOTOĞRAFI

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürdü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Kars Kalesi’nin olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada hem kar altında yürüdü hem de bol bol fotoğraf çekildi.

KASIMDA BEKLEDİLER OCAKTA YAĞDI

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da , her yıl Kasım ayında başlayan ancak Ocak ayında olunmasına rağmen bir türlü yağmayan kar, sabah saatlerinde kenti etkisi altına altı. Karın yağmasıyla beyaza bürünen kentte kış mevsimi yaşanmaya başlandı.

SOĞUĞUN ARDINDAN KAR GELDİ

Ardahan'da soğuk hava yerini kara bıraktı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi. Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

YAĞAN KARA HALAYLI KARŞILAMA

Muş'un Varto ilçesinde yağan mevsimin karı ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte küçükbaş ve büyük baş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. Kar yağışı etkisini ufak ufak sürdürmeye devam ediyor.

TUNCELİ'NDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİM OLDU

Tunceli ve ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar başladı. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Tunceli Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde kaldırımları temizlerken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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