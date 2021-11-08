Meteoroloji'den flaş uyarı! Çarşamba ve Perşembe! 12 kente kar geliyor!

İHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KAR

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor.

12 KENT İÇİN KAR UYARISI

Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak.

HAVA SICAKLIĞI YURT GENELİNDE DÜŞECEK

Kar yağışı etkili olacak. Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SİS VE PUSA DİKKAT

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.