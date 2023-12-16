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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR GELİYOR | Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı! Olumsuz hava koşullarına karşı dikkat edilmeli! Kar yağacak mı, hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor? - Hava durumu haberleri

        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!

        Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:29
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        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

        300-400 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR

        AA'da yer alan habere göre yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI

        Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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