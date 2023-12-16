Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.
300-400 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR
AA'da yer alan habere göre yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI
Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.