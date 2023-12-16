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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | İstanbul barajlarından haber var! 16 Aralık 2023 İstanbul baraj doluluk oranı, barajlarda son durum İSKİ

        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 36 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 16 Aralık Cumartesi itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:14
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        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 40.57'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 41.77 OLDU

        Son 36 gündür, 5 haftadır aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 16 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 41.71'e yükseldi.

        36 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 25.53'E ULAŞTI

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        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 36 günde yüzde 25.53 artış sağladı.

        1 GÜNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 1.14 ARTTI

        Sağanakla bir günde barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 1.14 oranında arttı.

        HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün ve yarın, mega kentte sağanak bekleniyor.

        "TÜRKİYE'DE AKTİF SU SEVİYESİ YÜKSELDİ"

        AA'da yer alan habere göre öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, geçen yıl bu dönemde Türkiye'deki barajlarda aktif kullanılabilir su seviyesi yüzde 31.6 seviyesindeyken bu yıl yüzde 43.6 seviyesine ulaştığını, Ankara ve İstanbul'da da içme suyu sorunu bulunmadığını söyledi.

        "SON DÖNEMKİ YAĞIŞLAR RAHATLATTI"

        Yakın döneme kadar, kuraklık nedeniyle büyük illerdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bazı sıkıntıların kamuoyunda dile getirildiğini anımsatan Balta, son dönemdeki yağışlarla su kaynaklarının rahatladığını söyledi.

        "GEÇEN YILDAN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

        Balta, meteorolojik tahminleri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geçen seneden daha iyi durumdayız. Barajlarımızda geçen yıl bu dönem itibarıyla 29.6 milyar metreküp kullanılabilir aktif su varken bugün bu seviye 40.9 milyar metreküpe ulaştı. Bu yıl barajlarda geçen yıla kıyasla daha fazla su bulunuyor."

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