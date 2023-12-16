baraj doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

Son 36 gündür, 5 haftadır aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 16 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 41.71'e yükseldi.

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 36 günde yüzde 25.53 artış sağladı.

Sağanakla bir günde barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 1.14 oranında arttı.

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün ve yarın, mega kentte sağanak bekleniyor.

"TÜRKİYE'DE AKTİF SU SEVİYESİ YÜKSELDİ"

AA'da yer alan habere göre öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, geçen yıl bu dönemde Türkiye'deki barajlarda aktif kullanılabilir su seviyesi yüzde 31.6 seviyesindeyken bu yıl yüzde 43.6 seviyesine ulaştığını, Ankara ve İstanbul'da da içme suyu sorunu bulunmadığını söyledi.

"SON DÖNEMKİ YAĞIŞLAR RAHATLATTI"

Yakın döneme kadar, kuraklık nedeniyle büyük illerdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bazı sıkıntıların kamuoyunda dile getirildiğini anımsatan Balta, son dönemdeki yağışlarla su kaynaklarının rahatladığını söyledi.

"GEÇEN YILDAN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Balta, meteorolojik tahminleri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Geçen seneden daha iyi durumdayız. Barajlarımızda geçen yıl bu dönem itibarıyla 29.6 milyar metreküp kullanılabilir aktif su varken bugün bu seviye 40.9 milyar metreküpe ulaştı. Bu yıl barajlarda geçen yıla kıyasla daha fazla su bulunuyor."