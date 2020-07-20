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İTÜ ARI Teknokent ile teknoloji üretimini amaçlayan Teknoloji ile Üretelim Platformu, güçlerini birleştirerek İTÜ Çekirdek #GameTech programını hayata geçirdi.

Oyun teknolojileri alanında inovatif teknolojiler geliştiren girişimcilerin desteklenmesi, küresel oyun dünyasına girişin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin bu yöne çekilebilmesi hedefleriyle açılan #GameTech programına başvuran girişimcilerin, Big Bang sahnesinde 350 bin TL'lik ödül alma şansına sahip olacakları belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, #GameTech programına oyun geliştiren, oyun sektörüne kurguladığı iş modeli ile değer katan, oyun deneyimini iyileştiren; kısacası teknolojisi ile oyun sektörüne katkı sunacak girişimler başvurabiliyor.

Hayata geçirilen iş birliğine yönelik konuşan İTÜ ARI Teknokent Direktörü ve İTÜ Çekirdek'in Kurucusu Arzu Eryılmaz, "2012'den beri İTÜ Çekirdek'te bir teknoloji girişimcisinin ihtiyacı olan eğitim, mentorluk, yatırım, cansuyu gibi destekleri paydaşlarımızın katkılarıyla bir bütün olarak girişimcilere sunuyoruz. Oyun teknolojileri alanında vizyoner bir bakış açısıyla paydaşımız olan Teknoloji ile Üretelim Platformu ile oyun teknolojileri alanında yeni girişimlerin oluşmasını, var olan girişimlerin gelişmesini ve ülkemizden globale açılacak oyun girişimcileri çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

2022 yılına kadar tüm dünyada 196 milyar dolara yükselmesi beklenen oyun teknolojileri pazarı, dijital dünyanın en büyük gelişim alanlarından birini oluşturuyor.