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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule’de elektronik sigara şebekesi çökertildi

        Kapıkule’de, elektronik sigara şebekesi çökertildi, 4’ü gümrük çalışanı 7 kişi tutuklandı

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan TIR'la ülkeye gümrük kaçağı 10 bin adet elektronik sigara sokmaya çalışan, 4'ü gümrük çalışanı olmak üzere 7 şebeke üyesi yakalandı. Sorguları tamamlanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:39
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        Kapıkule'de elektronik sigara şebekesi çökertildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR’da şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taranmasına yönlendirildi. Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü x-ray bölümünde görevli 3 muhafaza memuru aramanın tamamlandığını onaylayıp TIR’ın ülkeye girişine izin verdi.

        TEKRAR ARAMA YAPILDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

        Habertürk'ten Ali Can Zeray'ın haberine göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri x –ray ‘de görevli 3 memuru gümrük kaçağı ürünlerin ülkeye girişlerine izin verdiği şüphesiyle bir süredir takip ediyordu.

        Teknik takipte olan 3 memurun, kaçak yük ile ülkeye giriş yapmaya çalışan TIR sürücüsü ile temasta oldukları tespit edildi. TIR’da 2’nci kez x-ray taraması yapılmasına karar verildi. Yapılan ikinci aramada 100 koli içinde 10 bin adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Gümrük içinde şebeke halinde kaçak ürünlerinin geçişlerine izin veren 3 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat, 2 gümrük çalışanı ile TIR sürücüsü ve bir sivil olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.

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