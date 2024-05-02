Kapıkule'de kaçakçılık! TIR'da 23 külçe altın ve 45.2 milyon lira ele geçirildi

Kapıkule'de kaçakçılık! TIR'da 23 külçe altın ve 45.2 milyon lira ele geçirildi

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Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki TIR durduruldu.

22 ALTIN BİLEZİK VE LÜKS ARAÇ LASTİĞİ TIR'larda yapılan aramada, değeri 45.2 milyon TL, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan, 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça bulundu. REKLAM

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA AA'da yer alan habere göre olayla ilgili TIR sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.