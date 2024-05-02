Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir TIR'da yapılan aramada, değeri 45.2 milyon lira olan, 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun otomobil parçası ele geçirildi
Emniyet Müdürlü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki TIR durduruldu.
22 ALTIN BİLEZİK VE LÜKS ARAÇ LASTİĞİ
TIR'larda yapılan aramada, değeri 45.2 milyon TL, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan, 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun gümrük kaçağı 7 yedek parça bulundu.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
AA'da yer alan habere göre olayla ilgili TIR sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.