Kapıkule'de 30 kilo 246 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getireceği tespit edilen V.U'nun kullandığı TIR'ı sınır kapısından geçtiği sırada durdurdu.
TIR'da yapılan aramada 30 kilo 246 gram skunk ele geçirildi.
Polis ekipleri, V.U'yu ve uyuşturucuyu teslim almaya geldiği değerlendirilen M.Y. ile A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen V.U. ve M.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.