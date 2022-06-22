Kapıcılar Kralı oyuncuları ve konusu: Kapıcılar Kralı nerede ve kaç yılında çekildi, apartmanı nerede?

Bu akşam Show TV ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak olan Yeşilçam filmi Kapıcılar Kralı'nın oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Kapıcılar Kralı oyuncu kadrosunda usta isimler yer alıyor. Peki, Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı konusu nedir? İşte Kapıcılar Kralı filmi hakkında merak edilen detaylar...

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir. Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen - Übeyit

Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

Mine Zeren - Apartman sakini

Yüksel Gözen - Müdür Mithat - Apartman sakini

Ekrem Dümer - Doktor - Apartman sakini

Hikmet Gül - Makbule - Meraklı apartman sakini

Güler Ökten - Fehmi'nin eşi

Fatoş Tez - Leyla - Votkacı sarhoşun eşi

Gülten Ceylan - Selma - Memur Ferit'in kızı

Mete Sezer - Memur Ferit

Demircan Türkdoğan

Diler Saraç - Doktor'un eşi

Serpil Baykul

Itır Gürdemirel

Nisan Akman

Eren Ertekin

Yaman Yaşınel

Aziz Kıskanç

İbrahim Sabuncu

İlyas Salman - Karşı apartmanın kapıcısı

Rauf Öztürk

Necip Sarıcıoğlu

Taci Erşan

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.