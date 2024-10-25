Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 74,9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 74,9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,9 oldu.

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Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024 Ocak 75,3 76,2 Şubat 75,2 76,4 Mart 73,5 76,2 Nisan 75,4 76,7 Mayıs 76,0 76,3 Haziran 76,8 76,3 Temmuz 77,1 75,9 Ağustos 76,1 75,4 Eylül 77,3 74,9 Ekim 77,4 74,9 Kasım 78,0 Aralık 77,5