Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!

"RESTORASYONUN YIL SONUNA KADAR BİTECEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUM"
Restorasyonda tamamlanan noktalar hakkında konuşan Sarı, "Kapalıçarşı'nın tavanı yaklaşık 27 bin metrekare, elimizde 19.yüzyıl fotoğraf, belge ve gravürleri var. Bunlardan yola çıkarak kapalı çarşının tavanının süslemesi, Kapalıçarşı tescilli bir kültür varlığı olduğu için, Anıtlar Bölge Kurulu'nun izni doğrultusunda yapıldı, onayı alındı. O onaylar doğrultusunda tarihi Kapalı çarşının tavanının yüzde 95'e yakın kısmı, 27 bin metrekare tavan yüzeyinin yüzde 95'e yakın kısmının süslemesi kalemkârlar tarafından işlenerek bitirildi. Statik durumu sebebiyle PTT dediğimiz kısmın etrafındaki üç sokak kaldı bitmeyen. Kısa süre içinde biter diye değerlendiriyoruz. Ben bu senenin sonunu bulmadan restorasyonun tamamen biteceğini değerlendiriyorum. Kapalıçarşı'nın bu restorasyonla, bir yangın veya deprem gibi afetle karşılaşılmazsa 100-150 seneye kadar gidebilecek bir durumu var" diye konuştu.