'Kapalı mekanlardan uzak durun' uyarısı!

Devam eden Covid-19 salgınına karşı önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Serdar Öztora, soğuk havalarda birçok kişinin kapalı mekanlarda bir araya gelmeyi tercih ettiğini; ancak iyi havalandırılmayan kalabalık mekanların pandemi açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etti.
KIŞ AYLARINDA TEMAS RİSKİ ARTIYOR
Özellikle kapalı, havasız ve çok yakın temasta bulunulan yerlerden uzak durulması gerektiğini aktaran Öztora, "Kış aylarında temas riski oldukça artıyor. Bu yüzden kışın toplu bulunulan mekanlardan bir müddet daha uzak durmakta fayda var. Pandemi hala devam ediyor. Şekil değiştiriyormuş gibi görünse bile, hatta bir rahatlık hissediyor olsak bile bu önlemlerimizi hiçbir şekilde değiştirmememiz lazım" dedi.
Öztora, Omicron varyantının daha hafif geçirildiği bilinse ve söylense de önlemlerin gevşetilmemesi tavsiyesinde bulundu. Varyantın ismi ne olursa olsun koruyucu önlemlerin değişmemesi gerektiğini belirten Öztora, "Koruyucu önlemlerin hala önemli ve çok gerekli olduğu gösteriliyor. O yüzden bizim bireyler olarak varyasyonun ismi ne olursa olsun önlemlerimizde hiçbir değişiklik yapmamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik oldukça önemli" diye konuştu.
"ÖNLEMLERİ ORTADAN KALDIRMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"
Aşılamanın Covid-19 ile mücadelede en önemli silah olduğunu ifade eden Öztora, şunları kaydetti: "Aşılar önemli koruyucular. Özellikle Omicron varyantında hastalık geçirdikten sonra tekrar geçirenler var. Ve hepimizin etrafında, yakınında mutlaka risk grubunda olan yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar var. Korunma yöntemlerinin hastalıktan korktuğumuz için değil de karşımızdakine saygı gösterdiğimizi belli eder şekilde olması lazım. Omicron ile hastaneye yatış sayıları azalmış olabilir ama vaka sayısı çok arttığı ve Omicron çok daha kolay bulaşabildiği için eski varyasyonlara göre, hastaneye yatışlar, başvurular ve hasta sayıları çok fazla da azalmıyor aslında. 'Omicron geldi, pandemi bitiyor' düşüncesi bizim için bir umut ama şu an realitemiz bu değil. Böyle düşünüp, bitmiş gibi davranıp bütün önlemleri ortadan kaldırmak doğru bir yaklaşım değil. Sadece bunu yapanı değil etrafındaki herkesi de sıkıntıya sokacak bir durum."
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