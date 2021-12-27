'Kapalı alanlardan uzak durun' çağrısı!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantından korunmada mevcut salgın tedbirlerinin önemini vurguladı. Özlü, “Bulaşma açısından, kişisel korunma tedbirlerine çok uymak lazım. Bu varyanta karşı da bizim yapacağımız şey aslında daha önceden bildiğimiz şeylerin aynısı, farklı bir şey gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlara, sosyal alanlara girmemek lazım. Kalabalıklara sokulmamak lazım. Diğer insanlarla mesafeyi korumak lazım ve sosyal alanlarda mutlaka maskeyi usulüne göre kullanmamız lazım. Bunlara dikkat edersek sorun olmuyor. Mesela biz her gün burada hastanede, poliklinikte, serviste, yoğun bakımda Covid pozitif hastalarla temas halindeyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz için kendimizi koruyabiliyoruz. Yoksa biz hemen hastalanırız. Ama bunlar işe yarıyor. Yani bunlara uyduğunuz zaman kendinizi korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Omicron’a karşı da yapılacak şeyler aşağı yukarı belli” diye konuştu.
‘ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILARI HIZLI ŞEKİLDE YAPTIRMAKTA YARAR VAR’
Üçüncü doz aşının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Bunların dışında elimizde geçen yıl olmayan aşı var. Şu anda herkes ikinci, üçüncü doz aşısını yaptırmış olmalı. Eğer iki doz aşı yapılmışsa aradan 3 ay geçmişse mutlaka üçüncü dozları yaptırmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalar Omicron’un iki doz aşıya rağmen aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor. Ama üçüncü doz aşıda etkilenme oranı yüzde 80’e kadar yükseliyor. İki doz aşıda yüzde 30, yüzde 40’larda ancak etkileniyor. Dolayısıyla üçüncü doz aşıları hızlı bir şekilde yaptırmakta yarar var. Bunlara dikkat edersek tekrar kapanmalar ve yasaklamalara gerek kalmadan bu süreci en az zararla atlatabiliriz diye düşünüyorum. Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğu söyleniyor. Gelen bilgiler bu şekilde, ama daha çok gençlerde hastalık yaptığı yönünde bilgiler var ancak bunlar yanıltıcı olabilir. Çünkü Afrika’da ortaya çıktı. Afrika'da nüfus zaten genç nüfus yani genel itibarıyla ve gençlerde zaten hafif seyrediyor. Avrupa'da da gençlerin çoğu aşısız. İhtiyarlar yaşlılarda aşılanma oranı daha fazla. Onun için gençlerde görülmesi, aşısız olmaları nedeniyle olabilir. Yani bu varyantın özelliği olmayabilir” dedi.
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